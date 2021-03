Rozpoczęło się drążenie tunelu w Świnoujściu. "Wyspiarka" ruszyła pod okiem premiera i prezesa 

- Przez bardzo wiele lat było tak, że pewna część naszego terytorium, Pomorza Zachodniego, była w jakieś mierze od pozostałej części naszego kraju, ojczyzny, oddzielona i trzeba było to zmienić i rzeczywiście potrzebna była tutaj wola, bo ta inwestycja z punktu widzenia kalkulacji czysto ekonomicznych, takich zupełnie oderwanych od wszelkiego rodzaju innych przesłanek, mogłaby być poddawana w wątpliwość i była poddawana w wątpliwość - mówił dziś w Świnoujściu wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas inauguracji budowy tunelu pod dnem Świny łączącego wyspy Uznam i Wolin.

- Rozpoczyna się wiercenie tunelu. To chwila ważna, chwila, która - mam nadzieję - zostanie zapamiętana, bo teraz już wiemy na pewno, że ten tunel powstanie i Zachodnie Pomorze, a co za tym idzie Rzeczpospolita Polska będzie połączona, będzie już pod każdym względem jednym państwem, jedną ziemią, jedną naszą wspólną ojczyzną - powiedział Kaczyński.

Budowa tunelu, to jego zdaniem wzmocnienie polskiego wybrzeża, co było marzeniem już Drugiej Rzeczpospolitej. - Naszym marzeniem jest, by stało się ono oknem na świat i wzmacniało nasze szanse rozwoju - kontynuował Morawiecki.