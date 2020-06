6-latka zgubiła się na plaży w Świnoujściu, odnalazła się po niemieckiej stronie granicy

Przerażona Niemka spędzająca wakacje w Świnoujściu powiadomiła policjantów o zaginięciu na plaży jej 6-letniej córki. Policjanci przeczesali teren aż do granicy, ale dziewczynka znalazła się dopiero po jej drugiej stronie.

Sezon wakacyjny się zaczął i jak co roku służby apelują, by w zatłoczonych kurortach bacznie pilnować swoich dzieci. Kolejny przykład na to, że zagubienie dziecka może skończyć się w najlepszym przypadku nerwami i stresem miał miejsce w czwartek w Świnoujściu (Zachodniopomorskie).