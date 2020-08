Przyjechali pomóc kobiecie, która na weselu straciła przytomność. Zostali zaatakowani i pobici

- Około godziny 5 nad ranem dostaliśmy wezwanie do domu weselnego, do kobiety w wieku około 30 lat, która była nieprzytomna. Ratownicy od razu spotkali się z agresją ze strony świadków. Jeden z weselników próbował wyciągnąć ratownika z karetki, właściwie bił go, a gdy drugi ratownik chciał pomóc koledze - uderzono go w twarz i klatkę piersiową - opisuje Paulina Targaszewska, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.