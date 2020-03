Miał trafić do aresztu, zamiast tego z podejrzeniem zakażenia policjanci odwieźli go do szpitala

Mężczyzna, który miał trafić do aresztu śledczego w Świdnicy (województwo dolnośląskie) został przewieziony przez policjantów do szpitala zakaźnego. Wszystko przez podejrzenie zakażenia koronawirusem.

- Osoba ta nie została w ogóle do nas przyjęta. Zamiast tego została, pod konwojem policyjnym, przewieziona do szpitala zakaźnego we Wrocławiu - informuje Elżbieta Krakowska, rzecznik dyrektora generalnego Służby Więziennej. Dlaczego podjęto taką decyzję? - Mężczyzna już na wjeździe kwalifikował się do procedury obserwowania ze względu na podejrzenie zarażenia koronawirusem - przyznaje Krakowska. Nie wiadomo, czy u niedoszłego osadzonego potwierdzono zakażenie. Jednak, jak mówi Krakowska sąd już zdecydował o zawieszeniu wykonywania orzeczonej wobec niego kary. Nie wiadomo też, czy kwarantannie poddano policjantów, którzy konwojowali mężczyznę. O sprawę zapytaliśmy świdnicką policję. Ta jednak odsyła do sanepidu. Z kolei szef świdnickiego sanepidu z pytaniami odsyła do policji. „KORONAWIRUS. RAPORT”. EKSPERCI ODPOWIADAJĄ W TVN24 NA WASZE PYTANIA