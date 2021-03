Ciało 47-latki znalazł w lesie kierowca ciężarówki. Po 17 latach policja zatrzymała podejrzanego o zabójstwo

Do lasu pojechała po grzyby, które później miała sprzedać. Tak 47-letnia Urszula B. dorabiała do pensji męża. Pewnego dnia nie wróciła, jej ciało znalazł kierowca ciężarówki. Po 17 latach od zbrodni śledczy wytypowali podejrzanego. Dariusz P. został zatrzymany na lotnisku w Gdańsku. Usłyszał już zarzut i trafił do aresztu.

Rankiem 10 lipca 2004 roku Urszula B. pojechała do lasu w miejsce, gdzie zwykle zbierała grzyby. Razem z mężem mieli sześcioro dzieci. Latem i jesienią kobieta zbierała leśne runo, które sprzedawała w stężyckim skupie. W ten sposób dorabiała do pensji męża, który wówczas był kierowcą PKS.

Po 17 latach został zatrzymany

Dariusz P. został zatrzymany we wtorek na lotnisku w Gdańsku, kiedy wysiadał z samolotu. - Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa pokrzywdzonej. W chwili popełnienia zarzuconego czynu był nieletnim, po ukończeniu 15 lat - przekazała Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Podejrzany nie przyznał się do zabójstwa 47-letniej Urszuli B. Na wniosek prokuratora sąd aresztował Dariusza P. na trzy miesiące. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 8 do 15 lat lub kara 25 lat pozbawienia wolności.