Stefan broni Gdańskiego Terminala Zbożowego. Przegonił już połowę gołębi

Ponad 95-procentowa skuteczność

Co ciekawe, ptaki, które współpracują z sokolnikami nie przechodzą tresury. - W tresurze są nagrody i kary, natomiast w sokolnictwie nie ma kar, są wyłącznie nagrody. Jeżeli ukaralibyśmy ptaka, a potem go wypuścili na łowy, to mamy jak w banku, że do nas nie wróci. My uczymy je latać, tak, by do nas wracały. To się nazywa układaniem – tłumaczy Piotr Nadstawny.