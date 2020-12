Jest podejrzany o uduszenie partnerki podczas kłótni. 79-latkowi grozi dożywocie

79-latek usłyszał zarzut zabójstwa swojej 72-letniej partnerki w ich mieszkaniu w Starym Chwalimiu (województwo zachodniopomorskie). Mężczyzna tłumaczył śledczym, że chwycił kobietę za szyję w nagłej złości podczas kłótni i udusił. Podejrzany trafił do aresztu. Grozi mu dożywocie.

Ryszard Gąsiorowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie przekazał we wtorek, że Prokuratura Rejonowa w Szczecinku przedstawiła 79-letniemu Józefowi K. zarzut zabójstwa jego 72-letniej partnerki. - 79-latek został przesłuchany w szczecineckiej prokuraturze w poniedziałek. Złożył wyjaśnienia – powiedział Gąsiorowski.

Jak dodał, mężczyzna przyznał się do winy.

Prokuratura złożyła do sądu wniosek o zastosowanie trzymiesięcznego aresztu dla Józefa K., który został rozpatrzony we wtorek rano. - Sąd przychylił się do wniosku prokuratury - przekazał Sławomir Przykucki, rzecznik Sądu Okręgowego w Koszalinie.