Wypłaty dodatku energetycznego były zagrożone. Wszystko przez spór wśród radnych

Wójt gminy Starogard Gdański o sporze wśród radnych Dodatek energetyczny ma zostać wypłacony do końca marca. Do dzisiaj wszystko wskazywało na to, że przez spór wśród radnych nie otrzyma go 51 rodzin z gminy Starogard Gdański, ale pojawiło się światełko w tunelu, bo mieszkańcy otrzymają środki z rezerwy ogólnej, a przewodniczący rady gminy zwołał na jutro sesję, odwlekaną od ponad miesiąca. TVN24