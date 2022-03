W pobliżu torowiska znaleziono ciało noworodka. Minęły dwa lata, policja prosi o pomoc i oferuje nagrodę

Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii, do której doszło w maju 2020 roku. W Starogardzie Gdańskim w pobliżu torowiska znaleziono ciało noworodka. Policjanci szukają matki dziecka i proszą o pomoc. Dodają, że "przewidziana jest nagroda pieniężna".

Ciało noworodka znaleziono 24 maja 2020 roku w Starogardzie Gdańskim. - W pobliżu torowiska kolejowego nieopodal ulicy Iwaszkiewicza. Śledczy ustalili wstępnie, że to noworodek płci męskiej, a jego zgon mógł nastąpić do dwóch tygodni wcześniej - poinformowała wtedy podkomisarz Renata Legawiec z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Policja prosi o pomoc

"Zwracamy się z apelem do osób, które mają wiedzę na temat tego zdarzenia o bezpośredni kontakt z policjantami pod specjalnie dedykowany do tej sprawy numer telefonu: 695 833 441. Z naszej strony zapewniamy anonimowość oraz to, że każda przekazana informacja zostanie przez nas sprawdzona" - przekazała komenda wojewódzka.