Cios w plecy od strażnika miejskiego. Śledztwo w sprawie kontrowersyjnej interwencji

Film z nagranej telefonem interwencji pojawił się w niedzielę w serwisie youtube z podpisem "Straż miejska bije znęca się nad obywatelem Starogard Gdański" (tytuł oryginalny - red). Na nagraniu widać, jak strażnik prowadzi zatrzymanego, a potem, po wprowadzeniu do budynku jednostki, uderza go kilka razy w plecy.

Zatrzymany 34-latek miał być agresywny

Interwencja dotyczyła dwóch mężczyzn, ale tylko jeden z nich miał być agresywny w stosunku do funkcjonariuszy - był to 34-latek. Trafił on do komendy policji, gdzie następnego dnia po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności i znieważenia strażnika.