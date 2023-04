Troje dzieci zginęło w pożarze kamienicy. Prokuratura umorzyła śledztwo

czytaj dalej

Tak brzmiało pierwsze zdanie rachunku za gaz, jaki dostałem razem z potężną paczką materiałów promocyjnych firmy PGNiG, wśród których był wspomniany rachunek. Dowiedziałem się z niego, że do 12 czerwca 2023 roku mam zapłacić siedem tysięcy. I tak mało, bo na innej kartce informowano mnie, tym samym łagodnym tonem sanitariusza przemawiającego do pacjenta szpitala psychiatrycznego, że w innych miejscowościach - domyśliłem się, że chodzi o te nieliczne terytoria, do których nie sięgnęła jeszcze władza prezesa Obajtka - mógłbym za ten sam gaz zapłacić ponad trzydzieści tysięcy - pisze w felietonie Maciej Wierzyński.