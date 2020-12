Pomalował pomnik Jana Pawła II, zdjęcia wrzucił do sieci. Sąd: ma przez trzy miesiące pracować społecznie

Wyrok zapadł w czwartek. Dariusz C. odpowiadał między innymi za to, że w 2018 roku pomalował pomnik Jana Pawła II przed kościołem św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim.

Opublikował zdjęcia w mediach społecznościowych

Do zdarzenia doszło 31 grudnia 2018 roku. Po przejrzeniu zapisów monitoringu i rozmowach z mieszkańcami policjanci dotarli do 38-letniego wówczas Dariusza C. Sam mężczyzna niespecjalnie krył się z tym, co zrobił. Jak ustalili policjanci, osobiście zrobione zdjęcia figury papieża z pomalowanymi na czerwono oczami wrzucił do sieci.