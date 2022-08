Pies zaatakował łabędzie w parku. Właścicielce czworonoga grozi grzywna

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 12 sierpnia w godzinach popołudniowych w Parku Miejskim w Starogardzie Gdańskim. Teraz o sprawie informują tamtejsi urzędnicy. Spuszczony ze smyczy pies, wielkości labradora, zaatakował parę łabędzi, która zamieszkuje miejscowy staw.

Straż miejska: właścicielce psa grożą konsekwencje

Jak podkreślają strażnicy miejscy, właścicielce psa grozi kara, bo złamała regulamin korzystania z parku. Jeden z punktów wyraźnie zabrania wprowadzania do niego psów bez smyczy.

- Patrole mają dostęp do wizerunku twarzy kobiety. Jeżeli tylko uda nam się ustalić personalia tej osoby postawimy jej zarzut za niewłaściwe trzymanie zwierzęcia. Grozi jej mandat, a jeżeli sprawa zostanie skierowana do sądu - kara grzywny w wysokości do tysiąca złotych - zapewnia Leszek Żołądowski, rzecznik prasowy straży miejskiej w Starogardzie Gdańskim.