Lekarz w przychodni kilka razy raniony nożem

W przychodni doszło do ataku nożownika. Ranny lekarz został przewieziony do szpitala, jego życiu i zdrowiu nic nie zagraża. Podejrzany o atak został zatrzymany,

Do ataku na terenie jednej z placówek medycznych w Starogardzie Gdańskim doszło we wtorek po godz. 13.

Policja wyjaśnia okoliczności

Poszkodowanym jest lekarz pracujący w tej przychodni. Trafił do szpitala. Został kilka razy ugodzony nożem, ale jego życiu nic nie zagraża.

Z nieoficjalnych ustaleń reportera RMF FM wynika, że 24-latek przyszedł we wtorek do poradni na umówioną wcześniej konsultację. Dramat rozegrał się chwilę po tym, jak lekarz otworzył mu drzwi do gabinetu.