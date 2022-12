Dom stanął w płomieniach. Straż pożarna: prawdopodobnie od rozgrzanej patelni z olejem

czytaj dalej

Zadzwonili do 98-letniej mieszkanki Nowego Sącza (Małopolska) i - podając się za prokuratora oraz policjanta - próbowali wyłudzić od niej osiem tysięcy złotych za "ochronę" przed złodziejami. Kobieta domyśliła się, co się dzieje i powiadomiła swoją rodzinę. Gdy pod drzwi jej mieszkania przyszedł jeden z mężczyzn, zatrzymali go krewni kobiety. 38-latek trafił w ręce policjantów.