Potrącił dwóch chłopców jadących na hulajnodze, nagranie ku przestrodze

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z wypadku, do którego doszło w miniony wtorek w Stargardzie (Zachodniopomorskie). Dwóch 13-latków jechało hulajnogą, kiedy zostali potrąceni przez samochód osobowy. Chłopcy nadal przebywają w szpitalu, obaj są w stanie stabilnym.

Do wypadku doszło we wtorek (28 czerwca) około godziny 16. - Otrzymaliśmy wezwanie do Stargardu na ulicę Broniewskiego dotyczące dwóch chłopców, którzy jechali na hulajnodze i zostali potrąceni przez samochód osobowy - przekazała Paulina Heigel, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.