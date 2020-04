Sprzedawał w sieci "lek" na koronawirusa. Miał chronić przed zakażeniem i leczyć chorych

"Leczył" raka i autyzm

- Mężczyzna nie posiadał pozwolenia na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu. Ponadto ustalono, że 49-letni mężczyzna oszukał co najmniej sześć osób i usiłował oszukać kolejną osobę oferując im preparat. Łączna kwota wpłat dokonanych przez pokrzywdzonych przekroczyła 11 tysięcy złotych - podał dział prasowy Prokuratury Krajowej.

Podczas przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez Tomasza D. policja odkryła znaczne ilości opakowań zawierających substancje w postaci kapsułek i płynów, etykiety samoprzylepne z treścią wskazującą na reklamę i ofertę produktów leczniczych mających służyć do leczenia ciężkich lub nieuleczanych chorób, takich jak nowotwory, cukrzyca, autyzm, udar. Wszystko wskazywało na to, że mężczyzna posiadane substancje umieszczał w nowych opakowaniach, które opatrywał własnymi etykietami.

Prokurator zarzucił Tomaszowi D. popełnienie przestępstw polegających na usiłowaniu i doprowadzeniu pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie w błąd co do rzeczywistej wartości rynkowej oraz właściwości leczniczych oferowanych odpłatnie preparatów. Ponadto, mężczyźnie zarzucono wprowadzenie do obrotu oraz przechowywanie w celu wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego bez wymaganego pozwolenia.