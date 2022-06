Policjanci przypominają o bezpieczeństwie nad wodą. Spot gdańskiej policji

Policja w Gdańsku opublikowała spot, który ma być przestrogą dla nierozważnych zachowań nad wodą. Na nagraniu funkcjonariusz przedstawia 20-letniego Pawła, który przyjechał nad morze z dziewczyną i znajomymi. Po kilku drinkach i piwach wskoczył do wody. Na filmie widać, jak po chwili tonie. - Paweł potrafi znikać, no i znika. Nie bądź jak Paweł, nie znikaj - mówi lektor.

"Młodość nie zwalnia z myślenia" to kampania Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, w trakcie której funkcjonariusze planują wypuścić serię filmów. Wszystko po to, aby przed sezonem wakacyjnym przypomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Historia 20-letniego Pawła pokazuje, że picie alkoholu przed wejściem do wody może mieć tragiczne skutki.

"Nie bądź jak Paweł, nie znikaj"

Lektorem filmu jest Michał Sienkiewicz z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Bohater pierwszego spotu - Paweł - przyjechał do Sopotu z dziewczyną, gdzie spotkał się z przyjaciółmi. Wypił kilka drinków i piw, po czym wskoczył do morza.

- Trzeba przyznać, że jakieś umiejętności to on ma. Teraz pojawia się ta super umiejętność, o której ci mówiłem na samym początku. Paweł potrafi znikać, no i znika. Nie bądź jak Paweł, nie znikaj - mówi Sienkiewicz w momencie, gdy bohater tonie.

Piękna pogoda i upały zachęcają do tego, żeby korzystać z kąpieli wodnych i słonecznych, jednak wielokrotnie są to zachowania nieodpowiedzialne, a spożywany przy tej okazji alkohol, ma często tragiczne skutki. Młodość nie zwalnia z myślenia, daj sobie szansę, przeżyj!

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Według statystyk prowadzonych przez Komendę Główną Policji, tylko w czerwcu utonęło 38 osób. Przez cztery dni długiego weekendu zginęło tak aż 19 osób.

O odpowiednym zachowaniu nad wodą, co roku przypomina Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Komunikaty w tej sprawie publikuje między innymi w mediach społecznościowych.

Podstawowe zasady, o których pisze RCB to między innymi:

- Pływaj tylko w wyznaczonych do tego miejscach. - Nie skacz do wody w nieznanych miejscach. - Powstrzymaj się od wchodzenia do wody po alkoholu. - Nie wbiegaj rozgrzany do wody.

