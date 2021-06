Wybuch zniszczył ich dom, jednym z podejrzanych jest sąsiad. "Można się o coś pokłócić, ale robić coś takiego?"

O tym, że w ich domu był wybuch, dowiedzieli się razem z żoną na własnym weselu. Zarzuty w tej sprawie usłyszało dwóch mężczyzn. Jeden podejrzany jest o wrzucenie przez okno i podpalenie łatwopalnej substancji. Drugi to sąsiad nowożeńców i to on - zdaniem prokuratury - miał zlecić przestępstwo. - Poszło o jakąś tam sprzeczkę, o kawałeczek ziemi - mówi właściciel zniszczonego domu.

"Można się o coś pokłócić, ale robić coś takiego?"

- Poszło o jakąś tam sprzeczkę, o kawałeczek ziemi, która należała do mnie. Ja chciałem odzyskać coś, co należało dawno do mnie, ja za to płacę podatki, do końca życia będę to płacił. Kupiłem ziemię 2300 metrów kwadratowych i to powinno być moje, a nie 1800 metrów, bo sąsiad sobie coś tam zabrał i on myśli, że to jego - podkreśla Adam Wawrzyniak.