Na własnym weselu dowiedzieli się, że wybuch zniszczył ich dom. Dwie osoby z zarzutami

Do wybuchu doszło w piątek w nocy w miejscowości Sosnowo (Zachodniopomorskie). Elżbieta i Adam Wawrzyniakowie, właściciele domu, bawili się wtedy na własnym weselu. - Braliśmy ślub. To był nasz jedyny dzień, który powinien być najpiękniejszy chyba w życiu - mówi mężczyzna. - Nasz wymarzony dom skończył się w tej chwili - dodaje.

W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn. Jeden z podejrzanych usłyszał zarzut już w poniedziałek i decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące. Jak informuje Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, zarzut dotyczy sprowadzenia pożaru zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu wielkich rozmiarów, poprzez wrzucenie przez okno piwnicy do domu jednorodzinnego łatwopalnej substancji, a następnie jej podpalenie. Grozi za to do 10 lat więzienia.

Drugi z mężczyzn zarzuty usłyszał we wtorek. Jak przekazała Macugowska-Kyszka, jest on podejrzany o kierowanie popełnieniem czynu zabronionego przez jednego ze współpodejrzanych poprzez zlecenie podpalenia domu, wskazanie miejsca i czasu podpalenia, a także dostarczenia substancji łatwopalnej, obiecując w zamian korzyść majątkową w postaci pieniędzy.

"Straciliśmy wszystko, na wesele wzięliśmy tylko siebie"

Nowożeńcy są przekonani, że to nie był wypadek i ktoś do wybuchu doprowadził. Twierdzą, że po zdarzeniu wyniesiono butle gazowe, które nie były uszkodzone.

Państwo Wawrzyniakowie zorganizowali zbiórkę pieniędzy na pokrycie kosztów remontu. Jak mówią, stracili wszystko. - To, co zostało w domu, tam jest, tam nie można wejść. My na wesele wzięliśmy tylko siebie i to - mówią, pokazując obrączki.