Po pierwszym tańcu na własnym weselu dowiedzieli się, że wybuch zniszczył ich dom. 24-latek w areszcie

Do wybuchu doszło w piątek w nocy w miejscowości Sosnowo (Zachodniopomorskie). Elżbieta i Adam Wawrzyniakowie, właściciele domu, bawili się wtedy na własnym weselu. - Braliśmy ślub. To był nasz jedyny dzień, który powinien być najpiękniejszy chyba w życiu - mówi mężczyzna. - Nasz wymarzony dom skończył się w tej chwili - dodaje.

To, jak doszło do wybuchu, ustala obecnie policja i prokuratura. - Nadal trwają czynności procesowe zmierzające do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. W sprawie została zatrzymana osoba, jest to 24-letni mężczyzna - mówiła w niedzielę kom. Magdalena Rymszewicz, z Komendy Powiatowej Policji w Łobzie.