Sopot wprowadza elektroniczne opaski, dzięki którym zagubione na plaży dzieci szybciej wrócą do rodziców

Nowe technologie wchodzą na sopockie kąpieliska. Miasto we współpracy z prywatną firmą stworzyło opaski z systemem identyfikacji radiowej. Mają one pomóc w szybszym połączeniu dzieci z rodzicami.

Numer w pamięci

Każda opaska wyposażona jest w pamięć, w której rodzic może zapisać swój numer telefonu. Jeśli maluch posiadający taką opaskę zagubi się, każdy, kto go spotka będzie miał możliwość dodzwonienia się do jego rodziców lub opiekunów uzyskując ich numer po przyłożeniu swojego telefonu do opaski dziecka.

Genialne w swojej prostocie

– Opaski dla dzieci, te tradycyjne, na których można wpisać numer telefonu, wykorzystujemy na sopockiej plaży od ponad 15 lat – mówi Maciej Dziubich, prezes Sopockiego WOPR. Teraz jednak jego zdaniem Sopot wchodzi w nową erę. - Jestem pod wrażeniem, że w tak prosty sposób można zaadaptować technologię, która jest dostępna praktycznie w każdym telefonie. To jest genialne w swojej prostocie, bo do tej pory największym problemem był brak czegoś do pisania. A jeśli nawet ten numer udało się zapisać, to po kąpieli w wodzie i pobycie na słońcu ten numer się zmywał lub stawał się nieczytelny. Tu nie ma takiego problemu - zauważa.