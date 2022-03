Uchodźcy z Ukrainy szukają pracy. "Odzew pracodawców jest dosyć duży, pierwsze osoby już znalazły zatrudnienie"

Władze Sopotu poinformowały, że w budynku urzędu, przy ul. Marynarzy 4 uruchomiono punkt, w którym uchodźcy z Ukrainy, którzy w ostatnim czasie trafili do Sopotu, otrzymają informacje dotyczące możliwości podjęcia pracy.

"Bo chciałyśmy przeżyć"

Lilly jest z Charkowa, 5 lat temu przeprowadziła się do Kijowa, gdzie ukończyła studia z zakresu finansów. Później, pracowała w branży komputerowej i projektowała strony internetowe. Anna w Kijowie zajmowała się obsługą klienta w branży reklamowej.

- Przyjechałyśmy do Polski, ponieważ Polacy są nam najbliżsi duchem i mentalnością. Wiele razy wcześniej podróżowałam po Polsce i wiedziałam, dokąd jadę. Polska jest krajem, który naprawdę nas wspiera - nie słowami, ale czynami - powiedziała Anna.

Dziewczyny uciekły do Polski i dzięki znajomym dotarły do Ewy i Roberta z Gdańska, którzy zagwarantowali im tymczasowy pobyt u siebie w domu. - Jestem głęboko poruszona życzliwością tych ludzi, którzy bardzo nam we wszystkim pomagają i czujemy się jak w domu - tłumaczyła Lilly.