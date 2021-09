Pijany wszedł do wody, kiedy ratownicy chcieli mu pomóc, zrobił się agresywny

Pijanego mężczyznę wchodzącego do wody zauważyła spacerująca plażą kobieta. Od razu wezwała pomoc. Na miejsce przyjechali ratownicy Sopockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Udało im się namówić mężczyznę do wyjścia z wody. Kiedy jednak był już na brzegu, zrobił się agresywny. Ratownicy musieli go obezwładnić.