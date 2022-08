Pijany plażowicz zaatakował ratowników. Chciał kąpać się mimo sinic i czerwonej flagi

Ani sinica, ani czerwona flaga, ani też upomnienia ratowników nie powstrzymały jednego z plażowiczów od wchodzenia do wody. Konieczna była interwencja policji. Mężczyzna był pijany. Usłyszał pięć zarzutów dotyczących m.in. znieważenia i naruszenia nietykalności ratowników.

W poniedziałek 15 sierpnia, 11 kąpielisk w Zatoce Gdańskiej zostało zamkniętych z powodu utrzymujących się tam sinic . W przypadku ich zakwitu sanepid nie zaleca wchodzenia do wody, w związku z czym w tym dniu na masztach powiewała czerwona flaga. Co więcej, tego dnia panowała niesprzyjająca kąpielom w Bałtyku pogoda.

Wyzywał, próbował naruszyć nietykalność cielesną, kopnął megafon

Taki stan rzeczy miał nie spodobać się jednemu z plażowiczów. Mężczyzna miał sobie za nic ostrzeżenia i wezwania ratowników WOPR. To, jak się zachowywał widać i słychać na udostępnionym przez ratowników nagraniu.

Jak podkreśla Talaśka, funkcjonariusze, którzy interweniowali wobec 39-latka z uwagi na jego zachowanie, byli zmuszeni do użycia siły fizycznej. - By go obezwładnić i jak najszybciej wyprowadzić z plaży, na której w tym czasie świadkami tego chuligańskiego zachowania było wielu turystów i dzieci - opisuje policjant.