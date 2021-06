"Słychać było krzyki, na balkonie były dzieci bez opieki". Wnukami opiekował się pijany dziadek

Pijany 66-latek opiekował się wnukami w wieku dwóch i sześciu lat. Policję powiadomili świadkowie. - Osoba zgłaszająca poinformowała, że w jednym z mieszkań słychać krzyki, przez okno wyrzucane są przedmioty, a na balkonie bez opieki siedzą dzieci i wychylają się - informuje policja. Funkcjonariuszy do mieszkania wpuścił sześciolatek.

Do zdarzenia doszło w piątek w Sopocie. Po godzinie 18 na numer alarmowy 112 zadzwonił świadek, który przekazał, że w jednym z mieszkań w bloku dzieje się coś złego. - Poinformował, że słychać krzyki, przez okno wyrzucane są przedmioty, a na balkonie bez opieki siedzą dzieci i wychylają się - przekazała st. asp. Lucyna Rekowska z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie.

Chłopiec wpuścił policjantów do mieszkania. Kiedy weszli, zauważyli na podłodze śpiącego mężczyznę.

Dziadek miał dwa promile alkoholu, usłyszał zarzuty

- Mężczyzna był nietrzeźwy i niekomunikatywny. Ponadto w mieszkaniu panował bałagan. Policjanci zaopiekowali się rodzeństwem w wieku dwóch i sześciu lat do czasu powrotu ich babci do domu, natomiast 66-letni dziadek został zatrzymany i doprowadzony do sopockiej komendy - przekazała oficer prasowa.