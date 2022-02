Pijani jechali hulajnogami po chodniku. Mandatów nie przyjęli

czytaj dalej

Lloyd Austin, sekretarz obrony USA, jest w Warszawie. - Jakikolwiek atak, napad Rosji na Ukrainę doprowadzi nie tylko do konfliktu, ale też do złamania fundamentalnych zasad - mówił szef Pentagonu podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem. Około godziny 12.30 Austin przyjechał do Pałacu Prezydenckiego, gdzie przyjął go prezydent Andrzej Duda. Kolejnym punktem wizyty będzie baza wojskowa w Powidzu, gdzie Austin odwiedzi stacjonujących tam żołnierzy.