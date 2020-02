"Nachalne namawianie przechodniów", "rażąco wysokie rachunki". Tablice ostrzegawcze przed klubami go-go

"Mieszkaniec Mandal w drodze do hotelu wstąpił do nocnego klubu, by kupić piwo. Następnego dnia był biedniejszy o 250 000 koron", "Największa zgłoszona strata w klubie go-go w 2019 roku to 128 tysięcy zł" - między innymi takie treści można przeczytać na tablicach, które miasto wystawiło przed klubami go-go na sopockim Monciaku. W ten sposób władze Sopotu chcą walczyć z tego typu działalnością.