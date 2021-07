Kary za porzucone hulajnogi. Sopot wprowadza nowe przepisy

Sopot będzie usuwać hulajnogi elektryczne pozostawione w niedozwolonych miejscach i będzie to robić na koszt właścicieli tych pojazdów. Miasto wprowadziło w czwartek przepisy, które pozwalają skuteczniej walczyć z chodnikowymi zawalidrogami.

Pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni od piątkowego poranka zbierają z ulic miasta elektryczne hulajnogi pozostawione w miejscach niedozwolonych. Jest ich sporo - w mieście oprócz użytkowników prywatnych działa kilka firm-operatorów, które wynajmują takie urządzenia. Są one bardzo popularne wśród turystów.

Nie wszyscy użytkownicy hulajnóg dbają, by pozostawić je w lokalizacjach do tego przeznaczonych. Miasto już w ubiegłym roku wyznaczyło miejsca postojowe dla tych urządzeń. Mimo to można je znaleźć porzucone właściwie wszędzie - w przejściach, na chodnikach, trawnikach, a zwłaszcza w okolicach słynnego sopockiego mola.