Sopot deklaruje, że może przyjąć afgańską rodzinę. "Każdy samorząd powinien to zrobić"

Dom Gościnny przy Skwerze im. Kaczkowskiego w Sopocie. Cztery moduły mieszkaniowe, w każdym po dwa pokoje, kuchnia, łazienka. Luksusów nie ma, ale jest wszystko, czego potrzeba do życia i jest bezpiecznie. To tu na początku mogłaby trafić afgańska rodzina uciekająca przed talibami. A to i tak tylko na początek, bo miasto szukałoby dla nich docelowego mieszkania.