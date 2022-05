Pięciolatek zaczął się dusić. Z policyjną eskortą dotarł do szpitala

Ojciec pięciolatka podbiegł do interweniujących funkcjonariuszy z prośbą o pomoc, jego syn nie mógł oddychać. Policjant uznał, że sytuacja jest poważna. Rozpoczął się wyścig o życie. Ze szczęśliwym finałem.

Jak przekazuje aspirant sztabowa Lucyna Rekowska z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie, do sytuacji doszło w środę wieczorem. Funkcjonariusze byli z interwencją w budynku przy Alei Niepodległości. – W pewnym momencie podbiegł do nich przerażony mężczyzna z prośbą o pomoc. Okazało się, że jest to ojciec duszącego się pięcioletniego chłopca – opowiada policjantka.