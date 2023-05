Dziecko prowadziło chodnikiem pijaną matkę. "Kobieta nie wiedziała, gdzie jest"

czytaj dalej

Do sieci trafił film, na którym widać, jak kierowca samochodu osobowego potrącił dziecko na rowerze, które przejeżdżało po przejściu z drogą dla rowerów. Do zdarzenia doszło przy zjeździe z ronda w Łodzi. Kierowca auta zatrzymał się, ale po pewnej chwili odjechał. - To zdarzenie niejednoznaczne, które trzeba pokazywać ku przestrodze - komentuje Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szczecinie.