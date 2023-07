Dwa psy zamknięte w nagrzanym samochodzie. "Były przypięte smyczami, a te przytrzaśnięte bagażnikiem"

W nagrzanym i zamkniętym aucie mieszkaniec województwa świętokrzyskiego zostawił dwa psy. Zwierzęta skomlały i mocno dyszały. Pracownicy kempingu, na terenie którego zaparkowano pojazd poprosili policjantów o interwencję. Okazało się, że nie miały wody i jedzenia, były za to przypięte smyczami przytrzaśniętymi klapą bagażnika.

Do zdarzenia doszło w środę 5 lipca w Sopocie. Około godziny 14 na zewnątrz było gorąco, około 26 stopni Celsjusza. Sopoccy policjanci zostali zaalarmowani, że na terenie kempingu zauważono dwa psy zamknięte w samochodzie. Pracownicy obiektu nie byli w stanie skontaktować się z właścicielem auta.

- Pieski znajdowały się w bagażniku na legowisku, a widząc policjantów skomlały i mocno dyszały. Mimo chęci podejścia do uchylonych szyb nie mogły tego zrobić. Ponadto jeden ze świadków przekazał mundurowym, że psy od rana znajdują się w tym aucie - poinformowała podkom. Karina Kamińska, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

W trosce o zwierzęta funkcjonariusze obniżyli uchyloną na ok. 1,5 cm szybę i dostali się do środka pojazdu.

- Od razu poczuli gorące powietrze wydobywające się z wnętrza i zauważyli, że psy nie mogą wyjść same. Jak się okazało, były przypięte smyczami przytrzaśniętymi bagażnikiem. Jeden z policjantów wszedł do środka i wyciągnął pieski. Zauważył też, że nie miały one wody ani jedzenia - podkreśliła kom. Kamińska.