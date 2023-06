Budynek w złym stanie, porzucone jedzenie i ubrania. "Jakby ktoś stąd uciekał". Sopot o przyszłości Zatoki Sztuki

czytaj dalej

Poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie opublikowanego przez Suwerenną Polskę filmu. Widać tam wizerunek posła oraz kadr z filmu z Chuckiem Norrisem, w którym celuje on z broni. "Obóz władzy przekroczył kolejny próg zdziczenia i najwyraźniej planuje strzelać do opozycji" - ocenił poseł. Film został już usunięty. Posłowie partii Zbigniewa Ziobry uchylają się od komentowania sprawy. Rzecznik Suwerennej Polski na pytanie tvn24.pl o zamieszczone wideo stwierdził, że posłowie jego ugrupowania "nie będą tracić czasu na posła jeżdżącego po pijaku".