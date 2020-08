Z pomostu wędkarskiego wpadła do wody. Kobiety nie udało się uratować

RCB: w poniedziałek utonęły dwie osoby

RCB przypomniało przy tym, aby pływać tylko w wyznaczonych do tego miejscach, zakładać kapok na łódce czy kajaku, nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu, nie wbiegać rozgrzanym do wody i stosować się do poleceń ratownika. Tylko w weekend utonęło 12 osób. Od 1 kwietnia 2020 roku Komenda Główna Policji odnotowała 223 utonięcia.