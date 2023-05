Służby poszukiwały latającego obiektu, który miał spaść w okolicach Nidzicy. "Nic nie znaleziono"

Służby nic nie znalazły

Dodał, że lotnicy nie wysuwają żadnych wniosków. - Mamy po prostu zadanie do wykonania. Nawet jeśli jest to zadanie tego typu, bo podobne akcje zdarzały się wcześniej. Najczęściej jest to wynik jakiejś pomyłki - ktoś gdzieś zaobserwował jakąś flarę lub podniósł fałszywy alarm. Bardzo często się to zdarza w sezonie letnim, gdy jest duży ruch turystyczny, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej - przyznał.