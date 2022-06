Śluza kanału na Mierzei Wiślanej już działa. Zbliża się data otwarcia przepływu po przekopie

Zakończyły się testy jednego z najważniejszych elementów przekopu Mierzei Wiślanej – śluzy kanału, która pozwala na kontrolę przepływu słonej wody bałtyckiej i słodkiej Zalewu Wiślanego. Nasz reporter obserwował działanie urządzenia.

Po raz pierwszy od początku przekopu Mierzei Wiślanej woda morska Bałtyku wymieszała się ze słodkimi wodami Zalewu Wiślanego. Otwarta została bowiem śluza kanału.

Jej zadaniem jest kontrola przepływu – chodzi o to, by wody Zatoki Gdańskiej mieszały się z tymi z Zalewu w jak najmniejszym stopniu. Urządzenie - jak tłumaczył reporter TVN24 - pomaga także w kontroli poziomu wód przy bezpiecznym przepływie z jednego zbiornika do drugiego. Śluza ma 200 metrów długości, szerokość 25 metrów i głębokość 6,5 metra. Jej testy zakończyły się pozytywnie.

Otwarcie śluzy kanału na przekopie Mierzei Wiślanej TVN24

Flagowy projekt rządu

Jak relacjonuje Jacek Szymański z konsorcjum NDI/Besix, dyrektor projektu budowy przekopu Mierzei Wiślanej, pierwsze zalanie śluzy odbyło się we wtorek 31 maja. - Teraz skupiamy się na realizacji prac przede wszystkim od strony Zatoki Gdańskiej na falochronach - opowiada.

Reporter TVN24 Adam Krajewski, który obserwował zalewanie śluzy, przypomniał, że oficjalne otwarcie kanału żeglugowego zaplanowano na 17 września.

Wtedy pierwsze jednostki będą mogły przepłynąć z Zalewu na Bałtyk i w odwrotnym kierunku. Początkowo mają to być jednostki o małym zanurzeniu. Konieczne będzie bowiem zakończenie pogłębienia toru wodnego przez Zalew Wiślany do portu w Elblągu i modernizacja samego portu.

Budowa przekopu to jeden z flagowych projektów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga ma mieć blisko 23 kilometry, z czego ok. 2,5 kilometra stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny będą miały minimum 5 metrów głębokości.

Resort infrastruktury informował wcześniej, że po ukończeniu całej inwestycji w 2023 roku z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany będą mogły wpływać statki o długości do 100 metrów, szerokości do 24 metrów i zanurzeniu do 4,5 metra. Według Ministerstwa Infrastruktury dzięki inwestycji na Zalew Wiślany będą mogły wpływać m.in. promy, statki wycieczkowe i towarowe.

Całkowity koszt inwestycji ma się zamknąć w 2 miliardach złotych.

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną PAP/Maciej Zieliński, Adam Ziemienowicz

Autor:eŁKa/rzw

Źródło: TVN24 Pomorze