Dostał 240 ciosów nożem, bo nie oddał 100 złotych. Kuzyn oskarżony o zabójstwo

Płuco Jerzego K. zostało przebite nożem 10 razy, w sumie otrzymał co najmniej 240 ciosów. Mężczyzna zmarł, a winnym tego bestialskiego ataku, według ustaleń śledczych, ma być kuzyn ofiary, 66-letni Leszek Ł. Akt oskarżenia trafił do sądu, czyn zagrożony jest karą dożywocia.

Prokuratura Okręgowa w Słupsku poinformowała o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przeciwko 66-letniemu Leszkowi Ł. Miał on zabić swojego kuzyna Jerzego K.

Jak informuje rzecznik prokuratury Paweł Wnuk, do tragedii doszło 7 kwietnia 2020 roku w mieszkaniu Jerzego K., na jednym z osiedli w Słupsku (województwo pomorskie). Kuzyni wspólnie pili wódkę i piwo. W pewnym momencie doszło między nimi do kłótni.

Furia po alkoholu

Biegli: był poczytalny

66-latek został zatrzymany przez policję dwa dni po zabójstwie, a następnie na wniosek prokuratury tymczasowo aresztowany przez sąd. – Przyznał się do popełnienia zarzucanej mu zbrodni. W toku wyjaśnień jednakże zasłaniał się niepamięcią tego fragmentu zdarzenia, w którym doszło do zadawania ciosów nożem – poinformował Wnuk.

Dodał, że wobec zaistniałych wątpliwości co do poczytalności Leszka Ł. został on poddany obserwacji psychiatrycznej. Biegli uznali, że był on poczytalny w chwili popełnienia zbrodni.