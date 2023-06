Uciekał busem przed policją chodnikiem i przez park. Będzie musiał zapłacić 22 tysiące zł

Policjanci słupskiej drogówki w niedzielę (18 czerwca) po godz. 19 próbowali zatrzymać do kontroli samochód marki Volkswagen. Mimo wydawanych przez mundurowych sygnałów świetlnych i dźwiękowych, kierowca auta zignorował je i zamiast się zatrzymać, rozpoczął ucieczkę. W jej trakcie wielokrotnie łamał przepisy ruchu drogowego, m.in. jechał po chodniku, zajmował więcej niż jeden pas ruchu i nie stosował się do sygnalizacji świetlnej.

Pod wpływem narkotyków i z cofniętym prawem jazdy

Co więcej okazało się, że zatrzymany ma cofnięte uprawnienia do kierowania. - Za popełnione w trakcie ucieczki wykroczenia policjanci ukarali 25-latka mandatami w wysokości bliskiej 22 tys. zł. Na jego konto trafi również 61 punktów karnych – powiedział mł. asp. Bagiński. Mężczyźnie przedstawione zostaną także zarzuty niezatrzymania się do policyjnej kontroli i stworzenie zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego, za co grozi kara do pięciu pozbawienia wolności.