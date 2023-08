Sklep charytatywny okradziony. Złodzieje, udając klientów, wynieśli dwutygodniowy utarg

Sklep charytatywny prowadzony przez Fundację Przystań został otwarty w maju ubiegłego roku. Powstał w budynku przy ul. Wojska Polskiego 50, należącym do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Asortyment sklepu to rzeczy przynoszone do niego przez darczyńców. Dochód ze sprzedaży zasila konto fundacji, która realizuje z niego swoje cele statutowe. 24 pracowników sklepu to osoby z niepełnosprawnościami, zatrudnione na pół i ćwierć etatu.