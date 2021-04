"Pożar znacznych rozmiarów" w Słupsku. Płonie opuszczona noclegownia dla bezdomnych

Jak zaznacza, budynek był opuszczony – do niedawna było tu schronisko dla bezdomnych mężczyzn Świętego Brata Alberta. Wstępny rekonesans nie wykazał, by w środku ktokolwiek się znajdował, ale dokładne przeszukanie obiektu będzie możliwe po dogaszeniu ognia, a to może potrwać kilka godzin.