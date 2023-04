Pierwsza taka operacja w Polsce i poza granicami Japonii

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny (woj. pomorskie) w Słupsku jest pierwszym ośrodkiem w Polsce i poza granicami Japonii, w którym w środę przeprowadzono zabieg chirurgii obrzęku chłonnego męskich narządów płciowych autorską metodą dra Takumi Yamamoto z National Center for Global Health and Medicine w Tokio.

Pomysłodawcą warsztatów jest chirurg słupskiego szpitala dr n. med. Daniel Maliszewski, ściśle współpracujący dr. Takumi Yamamoto z National Center for Global Health and Medicine w Tokio. To dzięki opiece i pomocy merytorycznej japońskiego chirurga, jak zaznaczył dr Maliszewski, słupski szpital w 2019 r. rozpoczął program diagnostyki leczenia obrzęku chłonnego, najpierw w zakresie kończyn górnych i dolnych, obecnie w kierunku obrzęku twarzy i narządów płciowych. W środę pod kierunkiem dra Yamamoto, przy wykorzystaniu jego autorskiej metody, zespół chirurgów przeprowadzał zabieg z zakresu obrzęku chłonnego męskich narządów płciowych po leczeniu raka prostaty u 53-letniego pacjenta.

Skomplikowany zabieg

Zabieg wykonywany jest w obszarze moszny, newralgicznym dla mężczyzny, i to w tej operacji w ocenie dr. Maliszewskiego jest najtrudniejsze. Zastosowana metoda wymaga radykalnych działań, by zmniejszyć ryzyko nawrotu obrzęku chłonnego, a jednocześnie należy zachować pewne naczynia, struktury kluczowe, które umożliwią rekonstrukcję.

Takich zabiegów w Polsce się nie wykonuje

"Nowoczesna onkologiczna chirurgia rekonstrukcyjna walczy nie tylko o radykalność zabiegu, bo to już osiągnęliśmy kilkadziesiąt lat temu, raczej staramy się coraz mniej usuwać, żeby zmniejszać zakres upośledzenia funkcjonowania naszych pacjentów i coraz bardziej przesuwamy ciężar na chirurgię rekonstrukcyjną, by poprawiać komfort. Ideałem jest to, by pacjent po leczeniu rekonstrukcyjnym wrócił do pełnego komfortu sprzed leczenia onkologicznego" – mówił dr Maliszewski.