28 punktów karnych w minutę. Policjantom powiedział, że spieszył się, bo był zmęczony

Policjanci z grupy "Speed" ze Słupska (Pomorze) zatrzymali prawo jazdy 44-letniemu kierowcy, który na ich oczach w minutę złamał tyle przepisów, że uzbierał 28 punktów karnych. Mężczyzna tłumaczył się funkcjonariuszom, że jechał ponad 50 kilometrów na godzinę za szybko i wyprzedzał ryzykownie, bo był zmęczony i chciał jak najszybciej wrócić do domu.

Jak poinformował młodszy aspirant Jakub Bagiński z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, we wtorek około godz. 16 policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, pełniący służbę w ramach grupy "Speed", zauważyli hyundaia jadącego z dużą prędkością.

- Kierowca, dojeżdżając do wzniesienia, pomimo ustawionych znaków zakazu, rozpoczął manewr wyprzedzania. Dodatkowo wykonany pomiar prędkości wskazał, że w obszarze zabudowanym, gdzie dopuszczalna prędkość to 50 kilometrów na godzinę, ten kierowca jechał ponad dwa razy szybciej, to jest 106 kilometrów na godzinę – relacjonuje mł. asp. Bagiński. Cała sytuacja trwała około minuty.