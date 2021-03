Zginęło dwoje uczniów, kierowca ciężarówki skazany

Dwoje uczniów zginęło

Śledztwo, które przez ponad półtora roku prowadziła Prokuratura Okręgowa w Koszalinie, zakończyło się w grudniu 2019 roku oskarżeniem Mariusza N. o nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a w konsekwencji o nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Grozi za to do ośmiu lat więzienia.

- Przeprosił za to, co zrobił – mówił prokurator. Wcześniej Mariusz N. przesłuchiwany w charakterze podejrzanego nie przyznawał się do winy i odmawiał składania wyjaśnień. Mężczyzna w areszcie spędził blisko trzy miesiące. Opuścił go w drugiej połowie lipca 2018 roku po wpłaceniu 50 tys. zł kaucji zgodnie z wydanym przez Sąd Okręgowy w Koszalinie postanowieniem o warunkowym przedłużeniu aresztu o kolejne trzy miesiące. Prokuratura nie złożyła zażalenia. 18 kwietnia 2018 roku, dzień po katastrofie drogowej, w Zespole Szkół Morskich w Darłowie ogłoszono trzydniową żałobę. Pogrzeb obu ofiar odbył się 21 kwietnia 2018 roku na cmentarzu w Słowinie.