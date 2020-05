Potężny wybuch w piwnicy. Jedna osoba poważnie ranna, pięć rodzin nie może wrócić do domu

W piwnicy jednego z domów wielorodzinnych w Sławnie (woj. zachodniopomorskie) doszło do wybuchu. Prawdopodobnie wywołał go wyciek gazu. Jeden z mieszkańców został poważnie poszkodowany, a część lokatorów nie może wrócić do swoich mieszkań.

Do eksplozji doszło w piwnicy domu, w momencie, gdy schodził do niej mieszkaniec budynku. Nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną zapłonu gazu. To ten mężczyzna został najbardziej poszkodowany – ma poparzenia ciała. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zabrało go do szpitala. Na razie nie wiadomo, jaki jest jego stan zdrowia.