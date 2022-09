Śnięte ryby w Jeziorze Wielkim. Winni mogą być kłusownicy

czytaj dalej

Obrazem Noaha Baumbacha "Biały szum" rozpoczął się 31 sierpnia 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. Wśród 23 filmów konkursowych do najbardziej oczekiwanych należą: "Blondynka", czyli opowieść o Marilyn Monroe Andrew Dominika, "Bardo, False Chronicle Of A Handful Of Truths", biograficzne kino Alejandro G. Inarritu oraz "Bones and All" Luki Guadagnino - opowieść o młodych ludziach szukających swojego miejsca w Ameryce Reagana.