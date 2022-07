Wszystkie nadmorskie kąpieliska bez sinic. Zamknięte dwa nad Zalewem Szczecińskim

czytaj dalej

Sting podczas sobotniego występu na warszawskim Stadionie Narodowym zaprosił w pewnym momencie na scenę Macieja Stuhra. Aktor tłumaczył na język polski apel artysty. Muzyk powiedział, że "demokracja została zaatakowana" i to "w każdym kraju na świecie". - Ale wciąż warto o nią walczyć - przekonywał. Ocenił też, że "wojna w Ukrainie to absurd zbudowany na kłamstwie". - Jeśli przełkniemy to kłamstwo, ono nas zje. Ale kłamstwo panicznie boi się prawdy. Prawda musi zostać usłyszana - dodał Sting.