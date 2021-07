Sinice w Bałtyku. Zamknięte kąpieliska

Lato 2021 roku jest gorące, sinice w Bałtyku kwitną i uniemożliwiają kąpiel. Zamkniętych jest siedem kąpielisk na Helu i dwa w pobliżu półwyspu. Sanepid ostrzega, że wchodzenie do wody, w której stwierdzono obecność kwitnących sinic, może skończyć się kłopotami ze zdrowiem. Mikroorganizmy te wytwarzają bowiem toksyny.

Sinice w Bałtyku - lista zamkniętych plaż:

Przez kilka dni - od 1 lipca - wszystkie plaże były otwarte , na co wpłynęło pogorszenie pogody.

Sanepid przypomina na swoich stronach internetowych, że w przypadku obfitego zakwitu sinic obowiązuje absolutny zakaz wchodzenia do wody. Kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie może spowodować niekorzystne reakcje organizmu: od wysypki na skórze po zaczerwienienie spojówek. W przypadku połknięcia takiej wody mogą wystąpić dolegliwości ze strony układu pokarmowego, w tym biegunka, wymioty i bóle brzucha.

Czym są sinice? Dlaczego są trujące?

Sinice potrafią popsuć letni urlop nad morzem, ale nie tylko nad morzem, bo naturalnym środowiskiem tych prostych mikroorganizmów jest także słodka woda. Kiedy zyskuje zielonkawy kolor, lepiej unikać kąpieli, bo to może oznaczać, że sinice właśnie zaczęły kwitnąć. Zieloną barwę zawdzięczają chlorofilowi niezbędnemu do przeprowadzenia procesu fotosyntezy. Szczególną właściwością tych organizmów jest zdolność do przyswajania azotu z atmosfery, który następnie przetwarzają w azotyny i azotany. Ta cecha pozwala im bytować w różnorodnych środowiskach.