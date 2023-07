Policyjny pościg za 21-latkiem. Uderzył w radiowóz, był agresywny i szarpał się z policjantem

Jak przekazała oficer prasowa kartuskiej policji sierż. Aldona Domaszk, mężczyzna podczas ucieczki stwarzał zagrożenie w ruchu drogowym, zajeżdżał drogę jadącym za nim policjantom. "Doprowadził do zderzenia z radiowozem, gdy próbował zepchnąć go z drogi" - relacjonowała PAP policjantka.

Wyjaśniła, że do zdarzenia doszło w sobotę ok. godz. 19. "Dyżurny otrzymał zgłoszenie, że kierowca audi, który jedzie na trasie Sianowo - Kolonia może być pod wpływem alkoholu. Z relacji zgłaszającego wynikało, że styl jazdy mężczyzny na to wskazuje" - mówiła PAP rzeczniczka.

Stracił panowanie, wjechał do rowu

Policjanci, gdy zauważyli kierowcę od razu dali mu sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania pojazdu. Kierowca zignorował je, przyspieszył i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim. W trakcie pościgu mężczyzna stracił panowanie nad samochodem i wjechał nim do przydrożnego rowu. "Próbował jeszcze uciekać pieszo, ale został bardzo szybko obezwładniony i zatrzymany przez interweniujących policjantów" - mówiła funkcjonariuszka.

21-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego nie miał uprawnień do kierowania, odmówił policjantom poddania go badaniu na zawartość alkoholu lub narkotyków w organizmie. Policjanci doprowadzili go do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań. Później mężczyzna został przewieziony do kartuskiego komisariatu.