Lis z opakowaniem po chipsach na głowie. "Mogło to się dla niego skończyć tragicznie"

Wszystko działo się w poniedziałek. Spacerująca w lesie w gminie Sępopol (woj. warmińsko-mazurskie) kobieta zauważyła młodego liska z opakowaniem po chipsach na głowie. Sytuację nagrała i wysłała film do Nadleśnictwa Bartoszyce, Lasy Państwowe.

- To jest młode zwierzę, tegoroczne. Pewnie było zwabione zapachem tego, co tam w środku było, może jakimiś resztkami, wsadziło głowę do worka i tak zostało - mówi Wiesław Oziewicz z Nadleśnictwa Bartoszyce.